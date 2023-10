Achille Incerti ‘Tra realtà e sogno’

Prosegue con ottimi riscontri allo spazio Ottagono di Bibbiano la retrospettiva dedicata ad Achille Incerti, dal titolo ‘Tra realtà e sogno’, curata da Silvio Panini. Nel percorso espositivo alcune delle opere che hanno segnato la carriera del pittore, provenienti dalla raccolta di un collezionista bibbianese. Fra i quadri del pittore del Novecento reggiano, anche ‘Verso le isole del cielo’, un olio su tela del 1976 in cui Incerti, in anticipo sui tempi, ha voluto mettere in evidenza il tema dell’emergenza ambientale, quando ancora non si chiamava così.

Achille Incerti nasce a Zurigo il 22 gennaio 1907 da genitori italiani (il padre originario di Reggio Emilia, la madre di Conegliano Veneto). Rimane in Svizzera fino all’età di nove anni. Rimasto orfano, svolge svariati mestieri, boaro, facchino, meccanico, barista, decoratore, ecc... Ferito e malato durante la Seconda guerra mondiale, fugge in Francia da antimilitarista. A metà anni Cinquanta apre uno studio nella nostra città, che sarà anche un circolo culturale, punto d’incontro degli intellettuali di Reggio. Sul finire dell’estate del 1969 Incerti fa un incontro che gli cambierà la vita: conosce Dino Buzzati. Sarà quest’ultimo, infatti, a trasmettergli la voglia di intraprendere l’avventura di illustrare la Divina Commedia. La Divina Commedia è il compendio del suo impegno di artista. Morì a Reggio il 28 settembre 1988. Orari: ogni sabato e domenica, fino al 29 ottobre, 10-12 e 16-18.

Lara Maria Ferrari