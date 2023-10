Acqua celeste nel canale: si indaga

"Acqua azzurra, acqua chiara…", cantava Lucio Battisti. Ma non aveva ancora visto il canale color ’puffo’ che si presenta in questi giorni alla periferia di Guastalla, in zona San Giacomo, tra il Castellazzo e la zona delle Valli. Un’acqua di colore azzurro-blu che ha fatto scattare le segnalazioni dei residenti. Secondo quanto appreso dagli stessi abitanti della zona, che hanno contatto pure la Bonifica, potrebbe trattarsi degli effetti di prodotti di depurazione, finiti nel canale in quantità maggiori per un possibile problema tecnico. I cittadini sono stati rassicurati sulla situazione, che non comporterebbe rischi per la salute delle persone. Non sembrano esserci danni ambientali e neppure morie di pesci. Il fenomeno è in fase di esaurimento. Sono stati eseguiti sopralluoghi della polizia locale. Indagini in corso.