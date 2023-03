Acqua per l’agricoltura dal percolato dei rifiuti

Un impianto a osmosi inversa che trasforma il percolato dei rifiuti in acqua dolce da utilizzare per l’agricoltura. Un nuovo passo avanti in tecnologia e per l’ambiente, con l’inaugurazione avvenuta ieri mattina alla sede Sabar di San Giovanni di Novellara, dove si sono ritrovate autorità locali con i sindaci della Bassa Reggiana, cittadini, operatori del settore e studenti.

E’ stato illustrato il sistema di trasformazione del percolato in acqua pulita. Che permette pure di contribuire all’immissione di risorsa idrica per l’agricoltura. Tra i relatori il direttore di Sabar, Marco Boselli, il sindaco novellarese Elena Carletti, il tecnico Ezio Saturno dell’impresa genovese che ha realizzato l’impianto di osmosi inversa a membrane piane, il direttore della Bonifica dell’Emilia Centrale, Domenico Turazza, oltre a Davide Ferraresi, presidente regionale di Legambiente.

Il nuovo impianto, per un investimento di 500 mila euro, permetterà di recuperare il costo in circa due anni, risparmiando non solo sulle spese per il trattamento del percolato, ma anche sui trasporti di quasi 350 autobotti che ogni anno sono necessari per trasferire il materiale nei luoghi di lavorazione. Da 15 mila mcanno di percolato si otterranno 10 mila mcanno di acqua pulita e controllata da restituire all’agricoltura attraverso i vari canali della zona. All’inaugurazione di ieri mattina sono stati invitati anche degli studenti, protagonisti della visita guidata al’impianto.

Antonio Lecci