Acqua, pietre e detriti invadono la statale 63

Allertati ieri in piena notte dai carabinieri della Compagnia do Castelnovo Monti, gli addetti alla manutenzione della statale 63 del Valico del Cerreto sono intervenuti per limitare l’improvvisa invasione di acqua e detriti in alcuni tratti della parte alta della strada statale nel comune di Ventasso, in particolare sugli Schiocchi di Collagna e nella zona della Gabellina-Ponte del Barone.

Una situazione critica esplosa all’improvviso con uno sbalzo della temperatura da meno 1-2 gradi a più 6-7 gradi nell’arco di poche ore, passando nel tardo pomeriggio da una leggera e gradita nevicata che già stava imbiancando la stazione di Cerreto Laghi, ad una pioggia alluvionale nella notte con forti raffiche di vento su tutta la zona del crinale.

La richiesta telefonica d’intervento è stata fatta dai carabinieri alle ore 4,40 circa alla ditta Far di Ramiseto preposta ai lavori di manutenzione della statale 63.

Gli operai sono giunti sul posto con camion e ruspe i mezzi verso le 6 del mattino e subito hanno cominciato a liberare la sede stradale dal terriccio e pietrame, tutto materiale trascinato dalla montagna dall’acqua caduta in breve tempo in grande quantità. Inoltre il fogliame, spinto dalla piene dei torrenti e rigagnoli, ha invaso le cunette e in alcuni tratti, come alla Gabellina e sugli Schiocchi di Collagna, hanno chiuso i tombini con conseguente allagamento e spargimento di materiale sulla sede stradale mettendo a rischio il transito. . L’intervento della ditta Far con ruspe e camion per asportare il materiale di ostruzione e ricondurre le acque nel corso giusto verso i tombini di attraversamento, ha richiesto parecchie ore di lavoro, eseguito senza interruzione del transito da e per il Valico del Cerreto, solo rallentamento 30km/h.

Sul posto anche l’addetto al controllo della statale.

Anche ieri pomeriggio sono continuati i lavori sugli Schiocchi per cercare di liberare il tombino di attraversamento. "Da quello che ho visto anch’io ieri mattina sugli Schiocchi – afferma il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti – alcuni tronchi di alberi trascinati dalla corrente si sono messi di traverso all’imbocco del tombino ostruendo il flusso dell’acqua. Purtroppo siamo in una zona dove il territorio è stato abbandonato e l’acqua trascina di tutto. Non vi è dubbio, la parte alta della statale 63 avrebbe bisogno di una maggiore manutenzione. Proprio in questi giorni ho avuto la notizia dello stanziamento ministeriale di tre milioni di euro per interventi sulla statale 63 a partire dal Passo del Cerreto e a scendere fino alla sistemazione del tratto all’ingresso di Nismozza , attualmente regolato da semaforo".

I primi fiocchi di neve scesi con la giusta temperatura nel tardo pomeriggio di giovedì a Cerreto Laghi e sull’alto Appennino reggiano, erano stati accolti dagli operatori della stazione sciistica locale come un segnale di buon auspicio per l’imminente stagione invernale. Solo poche ore dopo la situazione si è completamente ribaltata: è salita la temperatura che ha dato sfogo ad un violento temporale con raffiche di vento: colpa del cambiamento climatico? Forse, di certo la tradizionale apertura degli impianti il giorno dell’Immacolata 8 dicembre, è una data incerta e lontana.

Settimo Baisi