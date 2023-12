Acqua pubblica: delibera su Arca, crepe in maggioranza

Anche il consiglio comunale di Montecchio ha votato la delibera di autorizzazione alla costituzione di Arca, società a partecipazione mista pubblico privata per la gestione del servizio idrico. E si sono viste delle crepe in seno alla maggioranza. Infatti Sonia Grisendi ha votato no alla delibera unitamente ai consiglieri di minoranza: Grabriele Delmonte (Lega Nord), e a Luigi Rocca e Massimiliano Fiorentino della lista civica Viviamo Montecchio non ravvisando in questa scelta coerenza e rispetto del voto referendario del 2011. Un no trasversale quindi, e la delibera è passata con i voti del resto della maggioranza. Quella dell’acqua pubblica, è una controversia che va avanti da quando 12 e 13 giugno 2011, 26 milioni di cittadini italiani in un referendum hanno sancito che sull’acqua non si sarebbe potuto più fare profitto. In precedenza, il capoluogo della Val d’Enza, aveva espresso una "astensione tecnica", in pendenza dell’ incontro pubblico, organizzato dall’Amministrazione il 20 novembre scorso.

"Un voto che non avrà effetti pratici, visto che il Comune capoluogo e quasi tutti gli altri Comuni, tranne Bagnolo, hanno votato a favore, ma di valenza politica – dice Luigi Rocca (foto) – capogruppo della lista civica Viviamo Montecchio –. Anche noi esprimiamo contrarietà a quella che riteniamo una forma imperfetta di proprietà pubblica del bene acqua, così come a delegare, di fatto, al capoluogo qualsiasi decisione in merito, a discapito degli interessi locali".

Come è noto c’è stata la gara per l’assegnazione della gestione della rete idrica pubblica, che si è aggiudicata Ireti Spa, che entrerà come socio di minoranza nella nuova società Arca, a maggioranza pubblica, operativa dal 1° gennaio del 2024.

Nina Reverberi