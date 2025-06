Acqua pubblica. Erogati 420 metri cubi nell’arco di un anno

Il distributore d’acqua pubblica di Novellara ha dispensato quasi 420 metri cubi d’acqua nel 2024, con una media giornaliera di 1,2 metri cubi. Sono state 300 mila bottiglie da 1,5 litri risparmiate, circa 23 per ogni abitante. Ipotizzando un costo medio di 50 centesimi al litro, si tratta di un risparmio di circa 225 mila euro: 17 euro ad abitante. Sono quasi dieci le tonnellate di plastica risparmiata solo a Novellara. Senza contare le 19 tonnellate di petrolio risparmiate e le 25 tonnellate di anidride carbonica non prodotte, equivalenti alle emissioni annuali di circa 5-6 automobili a benzina o al consumo energetico di una dozzina di abitazioni.

"È un risultato importante – dichiara il sindaco Simone Zarantonello – che ci conforta in una scelta che il Comune ha compiuto già quindici anni fa, installando il distributore di via Monte Grappa. In quindici anni, se ragioniamo sui dati emessi da Iren nei giorni scorsi, è evidente quanto il distributore abbia contribuito non solo a dare acqua di grande qualità a costo zero ai novellaresi, ma soprattutto quanto abbia contribuito a contenere l’impatto ambientale".