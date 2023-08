Acqua, situazione verso la normalità

di Francesca Chilloni

Acquedotto di Caprara, starebbe tornando alla normalità la situazione anche se numerose perplessità ha suscitato la nota di mercoledì del Servizio sanitario regionale e dell’Ausl con cui si invita a non bere l’acqua se torbida. Cautela dunque d’obbligo, anche se sembra risolto il problema strutturale al pozzo 3 della centrale idrica: un cedimento che il 31 luglio ha causato l’insudiciamento della vasca con limo, che poi ha interessato anche la vasca di Poviglio.

Le polemiche però non cessano. Il sindaco gualtierese Renzo Bergamini si unisce a quelli di Campegine e Gattatico nel criticare Ireti (gruppo Iren): "Anche se Gualtieri non è stato coinvolto in quanto ultimo tratto della rete idrica interessata", Bergamini "manifesta disappunto sulla gestione della comunicazione da parte di Ireti sia verso i sindaci che nei confronti della cittadinanza". Insomma: bene la tempestività dell’intervento di riparazione e pulizia, male la comunicazione contradditoria e non immediata.

Gattatico e Campegine invitano i cittadini a registrare i telefonini nel sistema Alert System mentre, oltre ai social, a Praticello e Nocetolo le comunicazioni sono state distribuite con volantini in negozi e luoghi pubblici. L’ex sindaco di Campegine, Germano Artioli, ha scritto su Fb che il bilancio di mercoledì "è di caos totale, mancata adozione dell’ordinanza urgente (a fronte della prima notizia di impotabilità dell’acqua), informazioni tardive, incomplete e contraddittorie da parte delle autorità comunali". Il numero verde per contattare l’azienda è 800038038.