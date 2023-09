Acqua torbida dal rubinetto a Poviglio: intervento Ireti

Dopo i casi avvenuti tra val d’Enza e la Bassa, in alcuni quartieri di Castelnovo Sotto, in questi giorni il problema dell’acqua torbida dai rubinetti di case e aziende si è ripetuto anche a Poviglio. Ancora una volta un cedimento di una tubazione, che ha fatto subito intervenire i tecnici di Ireti per risolvere il problema. Anche il sindaco Cristina Ferraroni ha segnalato il problema, evidenziando pure l’avvio dell’intervento dei tecnici. Episodi sono stati segnalati in via Mattei, via Crispi, via Galliano, via Gramsci, viale Diaz, via don Borghi. I lavori di riparazione si sono concentrati nella zona di via Zappellazzo. Alcuni cittadini hanno proposto di avviare una richiesta di sconto in bolletta per il disservizio avuto negli ultimi tempi. Già a fine agosto un simile problema si era verificato a Castelnovo Sotto.