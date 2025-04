"Acque reflue industriali, serve sicurezza"

L’individuazione, con relativa denuncia alla magistratura, dei responsabili di un’impresa di Gualtieri indagata per smaltimento irregolare di reflui industriali (con "acque turchesi" in alcuni canali), trova la soddisfazione del Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga. "Pensiamo che la sostenibilità di un tessuto socio-economico basato su agricoltura di eccellenza, come quella del nostro comprensorio – dice il presidente Simone Minelli – passi anche dal miglioramento della qualità dei reflui urbani Stiamo proponendo che il processo di depurazione debba prevedere vasche aggiuntive di sicurezza, da utilizzare in casi come questo.

Nel frattempo, non resta che monitorare la qualità dell’acqua per interrompere tempestivamente il servizio irriguo, perché i danni al mondo agricolo e all’ambiente potrebbero essere elevati in certi periodi dell’anno".