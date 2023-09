Acquedotto di Caprara: sconti in vista per gli utenti

Non sembrano essere previsti rimborsi agli utenti del servizio idrico che, tra la Val D’Enza e la Bassa, hanno vissuto disagi per i problemi alla rete dell’acquedotto di Caprara. Ma non si escludono degli abbuoni in bolletta. Emerge dai contatti avuti negli ultimi giorni tra Federconsumatori e Iren. I consiglieri comunali Fabio Natale (Poviglio) e Davide Ferrari (Castelnovo Sotto) hanno incontrato Rino Soragni di Federconsumatori Reggio. Soragni ha riferito del contatto con l’agenzia Atersir, da cui sono emersi tre elementi. "Il primo è relativo agli indennizzi, non previsti in quanto la fornitura è stata ripristinata entro 48 ore. Ma è in corso di valutazione una forma di abbuono di Iren a favore degli utenti, che potrebbe essere ritenuto ’simbolico’, consistente nel valore di fornita acqua nel periodo di interruzione del servizio. Inoltre, chi avesse avuto danni dovuti alla torbidità dell’acqua documentando le spese per riparazione e ripristino di filtri, caldaie, valvole, scambiatori o condutture, potrà inoltrare un reclamo per attivare un possibile risarcimento. Il terzo punto riguarda lo studio della creazione di un archivio di riferimenti telefonici che, in caso di disservizi o guasti alla rete di distribuzione, potranno essere utili per indirizzare allarmi ai cittadini in modo più capillare e tempestivo dei discussi comunicati ufficiali rilasciati finora". I due consiglieri segnalano poi ulteriori problemi, in aree più limitate, a settembre a Castelnovo Sotto e Poviglio.

Antonio Lecci