Acquisto di un nuovo pulmino. Concerto a San Giuseppe

Una serata di musica a scopo benefico per acquistare un nuovo pulmino. La Casa della Carità Beata Vergine della Ghiara organizza per oggi alle 17 presso la chiesa di San Giuseppe in via Fratelli Rosselli 31 a Reggio Emilia, il concerto di Ensemble Barocco con le musiche di Vivaldi e Corelli. L’ingresso all’evento è ad offerta libera ma consapevole in quanto il ricavato verrà devoluto interamente al progetto di crowdfunding dal titolo "Quattroruote su quattro ruote - Un pulmino per moltiplicare gli incontri" per l’acquisto, appunto, del nuovo pulmino per il trasporto degli ospiti della Casa di Carità che in molti casi si muovono su sedia a rotelle. Il concerto prevede la presenza dei musicisti: Pietro Bolognini, Sara Sole Stojmenov, Tommaso Paronuzzi, Francesco Gaspari, Pietro Ceccarelli, Bianca Zanetti, Camille Bergsma, Valery Lopez, Stefano Chiesi e Leonardo Pini.

Cesare Corbelli