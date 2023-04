Acrobazie, ironia e musica dal vivo: il Circo Paniko fa il bis a Rubiera

Dopo il successo, con il tutto esaurito, di giovedì sera, lo spettacolo "Apocalippo" del Circo Paniko viene riproposto oggi alle 17, sempre alla Corte Ospitale di Rubiera, sotto il tendone allestito nell’area di via Fontana. Ingresso a 5 euro, con biglietteria aperta un’ora prima della rappresentazione.

Il Circo Paniko torna a La Corte Ospitale, nel proprio chapiteau, in residenza artistica. "Apocalippo" è uno spettacolo nero ed elegante, immerso nel rito e quindi anche grottesco e gutturale, antico, a tratti "animista" e "magico" forse "psicomagico". Uno spettacolo che ha calcato diverse piazze e si è fatto le ossa, ma che deve essere rifinito con cura. Come in ogni spettacolo del Circo Paniko, si mescolano ironia e acrobatica, musica dal vivo e surrealismo circense, fuori dal gioco delle definizioni (o contrapposizione) tra circo tradizionale e circo contemporaneo. La musica dal vivo è una delle carte che contraddistingue il Circo Paniko fin dai suoi esordi. I musicisti entrano ed escono dalla scena mescolandosi ad attori, acrobati, performer, dipingendo per ogni scena un paesaggio sonoro diverso. "Apocalippo" è consigliato per ogni tipo di pubblico dai 3 anni ai 99 anni, della durata un’ora e un quarto, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna.

a.le.