Ad aprile 3.710 nuovi assunti ma il 27% con forme ’flessibili’

Nel mese di aprile le imprese della provincia prevedono di assumere 3.710 lavoratori. Lo si legge in un’analisi della Camera di commercio secondo cui, però, i contratti proposti sono per il 73% rappresentati da lavoro dipendente (24% a tempo indeterminato, 42% determinato e 7% di altro tipo) e per il 27% da forme ‘flessibili’ (23% contratti di somministrazione o interinali e 4% di contratti di collaborazione o partite Iva). I primi cinque settori che dovrebbero assorbire il nuovo personale sono i servizi di alloggio e ristorazione e turistici (550 nuovi contratti), le industrie meccaniche ed elettroniche (490), il commercio (450), le industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo (320) e le costruzioni (290). Le tre professioni più richieste in sono pertanto gli addetti nelle attività di ristorazione (460 unità), gli addetti alle vendite (210 unità) e i conduttori di veicoli a motore (190 unità)