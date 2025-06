Ad Arceto oggi inizia "Aspettando l’estate"

Il parco del Castello di Arceto, da oggi all’otto giugno, ospita la nuova edizione di ‘Aspettando l’estate’, la manifestazione promossa con impegno da Odv Progetto Anziani con il patrocinio del Comune di Scandiano e il supporto di tante realtà associative del territorio.

Quattro serate tra musica, cucina tipica, attività per bambini e animazione con un importante obiettivo solidale: sostenere la raccolta fondi per la casa palestra, il progetto che punta a offrire spazi adeguati e attrezzati per l’attività fisica della popolazione anziana, ma aperto a tutta la comunità.

L’iniziativa prenderà il via oggi con il tradizionale torneo di pinnacolo, seguito pure da un buffet offerto a tutti i partecipanti. Da venerdì a domenica il programma entra nel vivo con l’aperitivo dalle 18.30, cucina attiva e concerti live dalle 21.30.

Domani è prevista la Latin Night con Eddy, Nadia & Le Bebecitas accompagnati da Dj Turro in consolle; sabato si esibirà invece la Trentakarte Show Band; domenica chiuderanno la rassegna gli Almost Dude. Ogni sera saranno in funzione gli stand gastronomici con proposte diverse, sempre molto apprezzate dai visitatori, per ogni giorno: gnocco, tigelle e affettati il venerdì; grigliata, ribs, hamburger, cotoletta, insalata e galletto il sabato; tortelli verdi e di zucca, gnocco fritto e affettati la domenica. Non mancheranno inoltre fritture, dolci e patatine per tutti.

Uno spazio specifico sarà dedicato anche ai bambini grazie alla presenza del truccabimbi, ma ci saranno anche giochi creativi, dei laboratori e l’animazione a cura di varie associazioni tra cui Uisp e Ruda Animazione. Tante attività dunque all’insegna del divertimento e ovviamente della beneficenza per aiutare la raccolta fondi per la casa palestra nella frazione scandianese di Arceto.

m. b.