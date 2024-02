"Ad Arceto una palestra all’aperto, da noi una colata di cemento"

"Sul parco Amarcord tante contraddizioni e una visione poco attenta". A sostenerlo sono gli esponenti del Pd di Casalgrande Paolo Debbi, Matteo Balestrazzi (foto) e Giuseppe Berselli che criticano nuovamente, dopo le polemiche dei giorni scorsi, il sindaco Giuseppe Daviddi per le scelte sul futuro del parco Amarcord. Daviddi aveva già risposto alle accuse del Pd. "Abbiamo letto – dicono dal Pd – pochi giorni fa dell’installazione di una palestra all’aperto ad Arceto: il Comune di Scandiano ha approfittato di un progetto dell’Ausl provinciale per promuovere l’esercizio fisico e la salute dei cittadini. In mezzo a un’area verde saranno installati attrezzi per ginnastica e fitness a disposizione gratuita di tutti. E questo senza spendere un euro perché i soldi li metterà l’Ausl. Al Comune spettano i lavori di installazione, le migliorie e la manutenzione compresi gli arredi quali panchine, fontanelle e l’illuminazione". Per il Pd a Casalgrande "invece il sindaco Daviddi ha deciso di far spendere alla collettività 38mila euro, come da progetto esecutivo approvato, per realizzare una gettata di cemento di 300 mq sul parco Amarcord sul quale installerà attrezzi ginnici per un’innovativa area fitness calistenica: attrezzi che dovrà però acquistare spendendo altri soldi dei cittadini perché non sono stati compresi nell’intervento approvato. Non solo Daviddi e la sua maggioranza vogliono stravolgere il parco, ma per farlo spendono soldi pubblici e non sanno che da almeno 5 anni esiste un progetto dell’Ausl". I referenti del Pd spiegano che i residenti "della zona del parco e i cittadini presenti all’assemblea, convocata in fretta dal sindaco dopo il clamore suscitato dal nostro allarme, hanno espresso la loro contrarietà. Esiste poi una nostra mozione che sarà discussa in consiglio che chiede di fermare immediatamente i lavori di trasformazione del parco".

m. b.