Ad Atene il ricordo dei 4mila annegati, tra loro anche Iago Sgarbi: non aderì alla Repubblica di Salò

Oggi e domani ad Atene e sul luogo del naufragio del piroscafo Oria, avvenuto il 12 febbraio 1944 con l’annegamento di quattromila internati italiani destinati ai lager nazisti, viene ricordato quel drammatico episodio avvenuto durante la seconda guerra mondiale. Un evento che viene ricordato pure nel Reggiano, nella piccola comunità di Rolo. Proprio di Rolo, infatti, era Iago Sgarbi, classe 1914, tra i militari che si erano rifiutati di aderire alla Repubblica di Salò ed erano destinati ai campi di internamento in Germania. Il figlio di Iago, Ninetto Sgarbi, a Rolo porta avanti il ricordo di quella tragedia avvenuta nell’Egeo. In paese c’è un piccolo monumento alla memoria nella corsia principale del cimitero, oltre a una foto di Iago nella cappella dedicata ai Caduti in guerra che abitavano a Rolo. Il 26 maggio ai figli del militare defunto è stato conferito, per il padre, il riconoscimento della medaglia d’onore dal Presidente della Repubblica. Nei lager era stato rinchiuso Fausto, fratello di Iago, il quale però era riuscito a salvarsi. Il disastro del piroscafo era rimasto nascosto per decenni, finché subacquei greci prima e parenti delle vittime poi, si unirono in una ricerca che ha portato al positivo risultato. Pubblicazioni, documentari, intitolazioni di strade, monumenti, hanno consolidato questa memoria.