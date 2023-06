"Ad oggi ancora nessuna risposta dalla proprietà"

Il 72enne si è rivolto all’avvocato Gianluca Vinci (foto a sinistra), che gli sta dando tutela legale dopo il terribile episodio del 20 marzo. "Da quattro anni il mio assistito Nello Vallara vive nella casa di riposo ‘Villa Primula’, gestita dall’Asp. A quanto pare l’incendio ai suoi danni è divampato perché lui, sulla sedia a rotelle, era stato messo nelle vicinanze o sopra un telo di plastica utile forse a fare una specie di serra o qualcosa di simile. Sta di fatto che, dopo il lancio della sigaretta, lui ha preso subito fuoco, con fiamme altissime che lo hanno avvolto", spiega il legale.

"Non si deve più ripetere che materiali infiammabili siano posti vicino a pazienti, per di più con disabilità. Lui non ha volontà di sporgere denuncia perché ritiene che la responsabilità non sia dei singoli operatori, ma forse della struttura che doveva evitare di posizionare lì quel materiale. Lui chiede però un risarcimento per tutto ciò che ha subito: quindici giorni fa la moglie era stata rassicurata che era stata attivata l’assicurazione, ma a oggi non ho avuto risposte. Riteniamo che sia un comportamento abbastanza grave, vista tutta la situazione e la perdita di un arto che gli ha causato anche un danno emotivo. Ancora lui non risulta clinicamente guarito, ha arrossamenti e bruciori. Sulla schiena gli sono stati fatti impianti di pelle presa dalle gambe: per riprendersi del tutto serviranno altri mesi. Noi intanto faremo copia di tutte le cartelle mediche".

al.cod.