Adam, la danza e le scarpe: "Per non uniformarsi mai"

Danzatore e coreografo, Daniele Ardillo (Bari, 35 anni) dà ora alla frase cambio di passo una nuova accezione artistica. Se ne sono resi conto coloro che hanno partecipato alla presentazione del suo ‘Adam LAB’, fucina creativa in piazza Fontanesi in cui Daniele ha unito alla sua prima abilità quella per la realizzazione di scarpe e profumi.

Lei è poliedrico nel senso vero della parola. Quando è entrata la danza nella sua vita?

"Avevo circa sette anni. Ciò è avvenuto perché ero un bambino balbuziente e la danza non richiedeva una spiccata comunicazione verbale. La danza era per me l’unica disciplina fisicaatletica che ti permette di comunicare chiaramente con il corpo. A quattordici anni ricevetti una borsa di studio per il Balletto di Toscana a Firenzea. Dopo quattro anni arrivò il primo contratto di lavoro per Aterballetto".

Lei ha dialogato con il grande Jiri Kylian. Cosa vi siete detti?

"Kylian fa parte dei maestri della coreografia che hanno segnato la storia della danza contemporanea. Se il linguaggio attuale è come lo si vede dipende da questi maestri. Da appassionato di creatività quale sono, non potevo non chiedergli cosa pensasse della coreografia attuale. Dopo un paio di secondi Kylian pizzica la sua maglia e la allontana dal petto come per guardarsi dentro… e inizia a fare suoni divertenti e curiosi. Mi dice che adesso i coreografi non fanno più questo, non si guardano dentro! “Questo sembra la coreografia adesso, un goulash sembra. Mettono dentro un po’ di quello e un po’ di quell’altro“. Lo ringraziai e gli feci vedere come si sfilettava un’orata. Non potevo fare altro".

Veniamo alla sua creatura, Adam LAB, negozio di scarpe fatte a mano. Com’è nato il progetto ?

"Il progetto Adam, come brand di scarpe, si cristallizza durante il Covid; ma la passione per le calzature nasce anni prima, dopo che mio zio mi insegna l’arte. Mi serviva un laboratorio più comodo per la collaborazione che ho con uno stilista che ha sede a Madrid, Edward Cuming. Mi occupo del disegno e della produzione della linea di calzature del suo brand".

Riguardo la gente e il concetto di gusto, lei osserva un appiattimento generale.

"Mi riferisco al legame che esiste con l’omologazione. L’omologazione dipende, secondo me, dal fatto che alcuni di noi sono portati, attraverso il presente che viviamo, a essere attratti come calamite a stereotipi che ci ‘rappresentano’ per sentirci meglio… forse più sicuri di noi. Questo fa sì che, in realtà, noi difficilmente scegliamo. Mi piacerebbe che nel mio negozio le persone scegliessero veramente ciò che li rappresenta. Le mie scarpe sono ‘strane’ perché non si identificano con qualche stereotipo, quindi un cliente non potrà scegliere fra le immagini che già possiede, i gusti che già possiede, ma dovrà scegliere ciò che gli piace veramente. Fra i clienti che ho avuto finora, solo uno ha detto esattamente il tipo di colore ed effetto che desiderava".

Daniele, l’evento di ieri è l’inizio di un percorso di che tipo ?

"Nella danza prima di debuttare con uno spettacolo nuovo si fa la prova generale. Domenica è stata la prima del mio piccolo spettacolo, la generale è durata da maggio a luglio".

Quali artisti ha coinvolto nel suo progetto?

"Riccardo Varini, che non ha bisogno di presentazioni, di cui abbiamo installato una mostra di foto che tanto amo, con l’idea di alberi e radici ci colleghiamo al profumo creato in collaborazione con Lazzaro Mussini, a borse e zaini realizzati in collaborazione con Elia Corradini, stilista e artigiano di spessore".