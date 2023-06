Addettao alle vendite per l’abbigliamento

A&V azienda di commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento e accessori ricerca un’addettao alle vendite con esperienza di almeno 6-12 mesi, RIF. 68042023. La risorsa si occuperà di disimballo merci, verifica prezzi, applicazione antitaccheggio, allestimento degli spazi, rifornimento scaffali, supporto attività di cassa (no vendita assistita). L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato) o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 1982006. Si valutano anche candidatie senza esperienza pregressa nello stesso ruolo che siano ancora in età di apprendistato. Sede di lavoro: Rubiera (RE). L’offerta di lavoro scade il 16062023.