Addetti alla cassa per articoli abbigliamento

Azienda commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento e accessori ricerca addettie alla cassa con esperienza. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. La risorsa si occuperà di gestire la cassa, gestione pagamenti in contantipos, elaborazione scontrini e fatture, gestione resi, promozione Loyalty card, allestimento e riassortimento della zona avantcassa, supporto nelle attività di reparto. Contratto a tempo determinato per 612 mesi. Orario: 24 h settimanali, sabato e domenica lavorativi. Luogo: Rubiera.