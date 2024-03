Addetti confezionamento alimentare

Synergie Spa, filiale Emilia Nord Direzionale, ricerca per importante azienda del territorio operante nel settore alimentare a Corte Tegge. Il candidato si occuperà di confezionamento di gelati sulla linea per la Gdo e di etichettatura, inscatolamento e preparazione per la spedizione dei prodotti. I requisiti richiesti sono: esperienza minima in produzione, disponibilità a lavorare su tre turni (06-14, 14-22, 22-06), disponibilità al sabato. Si offre: un orario di lavoro: full time, da lunedì a sabato con riposo settimanale. Si offre un tipo di contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di eventuali proroghe per tutta la durata della stagione estiva 2024/2025. Luogo di lavoro: Corte Tegge (RE). L’offerta è rivolta a candidati e candidate nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003. Le persone interessate sono invitate a leggere l’informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679. Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004. L’offerta scade in data: 30/03/24.