Addetto al ‘battilama’ in una carrozzeria

Carrozzeria con sede a Reggio, in località Fogliano, ricerca addetto/a carrozzeria battilama con esperienza almeno annuale. La figura si occuperà di operazioni di raddrizzatura semplice e saltuariamente su dime. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 198/2006. Requisiti richiesti: esperienza almeno annuale nella mansione, patente cat. B e autonomia negli spostamenti casa/lavoro, predisposizione al lavoro in team. Previsto inserimento con contratto a tempo determinato con concrete possibilità di trasformazione, orario di lavoro a tempo pieno.

Scadenza 19/03/2024.