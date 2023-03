Addetto al confezionamento con incentivo ai giovani

Azienda specializzata nel settore della stampa di moduli continui, depliantistica, etichette e materiale per la ristorazione ricerca addettoa al confezionamento con un incentivo per l’occupazione di giovani. La risorsa si occuperà di confezionamento e al bisogno anche di caricoscarico materiale con il muletto. Indispensabile essere automuniti e avere competenze informatiche di base. Preferibile diploma e abilitazione al muletto. Tempo pieno e indeterminato. I requisiti richiesti sono riguardano i giovani che al momento dell’assunzionetrasformazione a T.I. non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro: fino a 30 anni (intesi come 29 anni e 364 giorni) per le assunzioni effettuate in regime ordinario; fino a 36 anni (intesi come 35 anni e 364 giorni) per le assunzioni effettuate nel 2021-2022-2023 in regime sperimentale. Luogo di lavoro San Martino in Rio. L’offerta scade il 03.04.2023.