Addetto al montaggio per magazzino automatico

Industria produttrice settore metalmeccanica, ricerca magazziniere/addetto al montaggio. La risorsa verrà impiegata per la gestione del magazzino e parzialmente nei tempi di inattività come supporto al reparto di produzione. Verrà affiancata inizialmente da un responsabile del reparto. Si occuperà di: gestione magazzino automatico, carico/scarico dei camion con carrello elevatore, gestione documenti di spedizione, ordini, approvvigionamento picking, imballaggio e preparazione ordini, aiuto officina per l’assemblaggio di particolari meccanici. Requisiti: patentino carrello elevatore, diploma scuola superiore (preferibile), buona dimestichezza con l’utilizzo di sistemi informatici, conoscenza di base degli strumenti d’officina meccanica, buona manualità e precisione, motivazione all’ apprendimento di nuove mansioni. Offerta: contratto determinato full time, Ccnl metalmeccanici . Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77 – D. Lgs. N. 198/2006).

Luogo: Tecno.Mec Srl - Reggio Emilia.

Scadenza: 16.03.2024.