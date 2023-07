Addetto al sistema di qualità Iso 9001

Azienda cerca addettoa sistema gestione qualità Iso 9001:2015. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza. La persona verrà inserita all’interno dell’area del sistema gestione qualità dovrà operare sotto il controllo del responsabile di sistema da cui verrà monitorato. Dovrà occuparsi, nel pieno rispetto delle procedure aziendali già esistenti in merito al sistema qualità Iso 9001, di raccogliere i dati, controllarli, analizzarli, schedarli e saperli poi interpretare e spiegare a chi di dovere. Ciò implica la corretta e puntuale emissione, gestione, compilazione, controllo e archiviazione di tutti i documenti facenti capo al sistema in oggetto. Si richiede almeno conoscenza della uni 9001-2015 e ottimo utilizzo di Excel, Internet e posta elettronica. Al candidato si offe un contratto d’apprendistato o di lavoro dipendente TI o lavoro dipendente TD a seconda dell’esperienza maturata. L’orario dell’attività in base al contratto potrà essere part time o full time. Luogo di lavoro: Reggio Emilia. Scadenza: 11.07.23.