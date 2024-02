Addetto alla contabilità con esperienza

Agenzia viaggi ricerca addetto/a alla contabilità preferibilmente con esperienza per registrazione prima nota, rapporti con le banche, controlli amministrativi in genere, utilizzo di gestionale interno Dylog, contabilità generica del settore. Si richiede titolo di studio ragioneria o laurea del settore amministrativo, patente B, conoscenza dell’inglese (A2 o B1), conoscenza di Office, gestionali e piattaforme del settore. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento o che costituiscono un requisito essenziale ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 198/2006. Contratto di lavoro: tempo determinato/apprendistato. Luogo di lavoro: Rubiera (RE). Scadenza 27/02/2024.