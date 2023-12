Addetto alla macelleria disposto a spostarsi

ADDETTO/A ALLA MACELLERIA-RIF.15117 Supermercato in Baragalla (RE) cerca un addetto/a alla macelleria: preparazione merce a libero servizio, taglio carni, assistenza al cliente in caso di necessità. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 198/2006. Attrezzature utilizzate: macchina confezionatrice, coltello. Requisiti richiesti: Diploma (preferibile), patente. B automunito/a. Contratto: Apprendistato part time 30h settimanali su turni: distribuiti dalle 7 alle 21, riposo: ogni 6 giorni lavorativi. È richiesta disponibilità a lavorare nelle sedi dislocate sul territorio: Bibbiano (RE), S. Ilario (RE), Reggio Emilia, Traversetolo (PR), Gattatico - Taneto (RE), Montechiarugolo - Monticelli Terme (PR). Scadenza: 23/12/2023.