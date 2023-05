Addetto assemblaggio componentistica interna

Go Systems srl (Reggio) ricerca addettoa ad assemblaggio componentistica interna preparazione e finitura commessa installazione presso nostri clienti. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda. Conoscenze linguistiche: italiano: A1 (parlato e scritto). Conoscenze informatiche: saper utilizzare strumenti base di lavoro. Contratto di lavoro dipendente TI, lavoro dipendente TD. Luogo di lavoro: Reggio Emilia. Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria superiore ed extrascolastica che non permette l’accesso all’Università. Patenti: B per auto e autocarri fino a 35 q. Qualifica Istat: Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate.