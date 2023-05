Addetto pulizie in piscina Deve conoscere l’italiano

Società che opera con esperienza pluriventennale nella gestione completa del mondo piscina inteso come risorsa territoriale e bene pubblico, cerca addettoa alle pulizie. Nella mansione sono previsti: utilizzo carrello per pulizie spogliatoi, pulizie bagni, spolveratura arredi, utilizzo lavasciuga a batteria e monospazzola. Requisito tassativo: ottima conoscenza della lingua italiana, comprensione, ascolto e parlata. L’esperienza sarà titolo preferenziale e l’inserimento avverrà con contratto a tempo determinato; orario di lavoro su turni mattinapomeriggiosera fino alle 22.00 per un totale di ore settimanali nel range 1830, 12 giorni riposo settimanale. Qualifica ISTAT: Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, convinzioni, affiliazione politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato di famiglia, handicap, o razza, a meno di limiti previsti dal contratto o che incidano sullo svolgimento dell’attività lavorativa o ne costituiscono un requisito essenziale e determinante.