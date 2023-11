Addettoa ad aree verdi a tempo determinato

Azienda di realizzazione di aree verdi ricerca un addettoa alla manutenzione verde disponibile a trasferte. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato). La risorsa si occuperà di manutenzione verde e posa in opera di giochi nei parchi con uso del decespugliatore, motosega, badile e attrezzatura manuale o a motore specifica per l’attività richiesta. Luogo di lavoro: trasferte nel nord Italia. Si offre un contratto a tempo determinato. Orario di lavoro previsto: 8.00 – 12.00 13.30 - 17.30. Scadenza: 24112023.