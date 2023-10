Addio 29enne Ana Maria Botezatu a Scandiano: Sabato i funerali

Si svolgeranno sabato i funerali della 29enne Ana Maria Botezatu, la giovane mamma romena deceduta domenica sera in un incidente a Levizzano di Castelvetro di Modena. Il corteo funebre partirà alle 14 dalle camere ardenti dell’ospedale di Scandiano per la locale chiesa di Santa Teresa. Il feretro, al termine della funzione religiosa, sarà poi accompagnato nel cimitero di Scandiano. La salma sarà esposta da domani dalle 12 alle camere ardenti del Magati. Ana Maria, madre di due figli minorenni, viveva a Scandiano e da poco tempo lavorava al Caffè Moro. Domenica viaggiava sul lato passeggero di un furgone guidato dal compagno di 38 anni. Il mezzo, verso le 19, è uscito fuori strada e si è schiantato contro un palo della luce in via Sapiana. La donna è morta sul colpo. L’automobilista è rimasto ferito in modo non grave. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri sulla dinamica.