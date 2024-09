Addio a 88 anni a Nino Maseroli. FIsioterapista noto e amato

Si è spento domenica scorsa Nino Maseroli, 88 anni, noto fisioterapista residente a Pratissolo in via Pilati. Una persona conosciuta e stimata per la sua attività professionale con ambulatorio a Rubiera in via Emilia Ovest.

Un lavoro, il suo, che ha proseguito con passione anche dopo la pensione. Lascia il figlio Paolo, la nuora

Vanda, i nipoti Arianna e Lorenzo.

Oggi pomeriggio (martedì 3 settembre ) sono stati fissati i funerali, che partiranno alle 14,30 dalle camere ardenti dell’ospedale Magati di Scandiano, per la chiesa parrocchiale di Pratissolo e il vicino cimitero.

Per desiderio della famiglia Maseroli, ai fiori sono preferite opere di bene, in memoria del caro Nino.

gi. fi.