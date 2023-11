Addio a Amoruso, maestro dei pizzaioli della Val d’Enza

La tradizione della cucina perde uno dei suoi rappresentanti più noti. E’ morto nei giorni scorsi un noto pizzaiolo e ristoratore: Pasquale Amoruso.

Aveva 75 anni ed abitava a Cavriago. Ma era molto conosciuto in Val d’Enza e soprattutto a Montecchio per essere stato socio del cognato Gaetano Marigliano, uno dei più noti pizzaioli della provincia. Con lui Pasquale aveva gestito per diverso tempo il noto locale La Terrazza a Montecchio, una vera istituzione della cucina per i reggiani.

Amoruso era malato da tempo,e mercoledì e spirato presso l’ospice di Montericco dove era ricoverato. Tanti suoi ex collaboratori lo hanno ricordato sui social con affetto.

"La mia prima pizza me l’hai insegnata tu. Grazie per averci dato l’opportunità di dimostrare il nostro valore e potenziale. – scrive Francesco Mosca, pizzaiolo di Calerno anche a nome di altri colleghi – Grazie per la tua disponibilità ad ascoltarci e aiutarci quando ne avevamo bisogno. Grazie per la tua fiducia in noi e per averci permesso di crescere professionalmente. Lavorare per qualcuno che si stima è una fortuna che non tutti hanno. Grazie a te che oggi noi amiamo questo lavoro con passione e dedizione. Eri, lo sei e lo sarai sempre il nostro datore-papaà-amico di tante avventure fatte insieme".

Pasquale Amoruso lascia la moglie Raffaella ed i figli: Salvatore e Pina. I funerali si sono svolti ieri a Cavriago, dove abitava con la famiglia. Nina Reverberi