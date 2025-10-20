Addio a Angelo Zini, ex istruttore: "Un grande appassionato di motori"

Lutto nella frazione di Pratissolo per la scomparsa di Angelo Zini, 83 anni, personaggio molto conosciuto e benvoluto. In gioventù Angelo, vista la sua grande passione per i motori aveva iniziato a lavorare come istruttore di guida, insegnando ai novelli studenti come guidare in maniera corretta. Così appassionato di macchine da essere festeggiato nel corso del suo ultimo compleanno con un regalo insolito. Una guida al volante di una Ferrari di colore rosso, nelle vicinanze di Maranello, patria del Cavallino Rosso.
Persona dinamica e laboriosa, a Pratissolo Angelo Zini ha gestito la Sgarbusa, un allevamento suinicolo, allevando capi allora esposti anche alla storica Rassegna Suinicola Internazionale di Mancasale. Zini lascia tanti amici coetanei, ma aveva anche molta empatia con le persone più giovani grazie al suo spirito socievole, l’interesse per lo sport e i tanti aneddoti che raccontava con tanta passione.
Lascia la moglie Alice Rosselli, le figlie Milena con Stefano e Federica con Simone, la sorella Mara. Sua cugina è Angela Zini, già vice sindaco di Scandiano. I funerali si svolgeranno questa mattina alle 9,30 partendo dall’ospedale Magati di Scandiano per la chiesa parrocchiale di Pratissolo, per poi proseguire dopo il rito per l’Ara crematoria del cimitero di Coviolo.
gi. fi.