Addio a Bacilieri, massaggiatore ’psicologo’

È scomparso ieri, all’età di 85 anni, in seguito a una grave malattia, Enzo Bacilieri, nell’ambiente sportivo noto come Baccy. Bacilieri è stato infatti per molti anni il massaggiatore della Bagnolese, dai primi anni ’80 sino al 2015, il che significa quasi 35 anni di collaborazione con il club rossoblù. Lavorò per molti anni come fisioterapista all’Ospedale Santa Maria Nuova e una volta in pensione si dedicò ancor di più all’attività di massaggiatore sportivo. Non solo a Bagnolo, ma in precedenza anche a Guastalla e Suzzara, praticamente sempre in Serie D. Inoltre, per le sue spiccate doti specialistiche (era uno dei pochissimi massaggiatori in panchina con il diploma di fisioterapista), per una decina d’anni dedicò la sua opera anche a massaggiare i muscoli dei ciclisti, partecipando con l’Emilia Romagna al Giro d’Italia dei dilettanti.

"Non era un semplice massaggiatore – dice Isacco Manfredini per tanti anni al suo fianco come dirigente – per i ragazzi era uno psicologo perché tutti si confidavano con lui e alla fine anche un padre in cui riporre fiducia".

Enzo Bacilieri lascia la figlia Maria Rosa e il genero Loris. I funerali si svolgeranno lunedì, ma in forma strettamente privata. Per i tanti che vorranno dargli l’ultimo saluto, oggi e domani è allestita la camera ardente presso la Croce Verde di Reggio.

c. l.