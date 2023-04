Addio a Baricca, lo storico carrozziere

Grande dolore a La Vecchia per la morte dello storico carrozziere Giancarlo ‘Carlo’ Baricca. Aveva 73 anni. Il decesso è avvenuto ieri nella sua abitazione a causa di una grave malattia. Era molto noto e stimato. La comunità di La Vecchia è in lutto per la sua scomparsa.

Baricca iniziò in giovane età a lavorare come carrozziere. Assieme al fratello Amedeo ha gestito, dagli anni Sessanta, la carrozzeria di La Vecchia situata vicino alla statale 63. Nel 2021 l’attività è stata trasferita a Vezzano dove Baricca, in collaborazione con il socio Luciano Vignali, ha continuato ad operare fino a prima della breve malattia.

E’ ricordato da tutti per la sua grande cordialità, professionalità e gentilezza. Era un punto di riferimento per tanti automobilisti e non solo. Numerosi i suoi clienti, provenienti da tutta la provincia. Era sempre disponibile, in qualsiasi ora del giorno, a intervenire con il suo carro attrezzi per compiere il servizio del recupero e soccorso stradale delle auto incidentate e danneggiate.

La salma del 73enne ieri è stata trasferita nella camera ardente della Cra ‘Le Esperidi’ di La Vecchia per l’estremo addio dei tanti amici e famigliari. I funerali si svolgeranno martedì mattina partendo a piedi alle 10 dalla struttura ‘Le Esperidi’ per raggiungere la vicina chiesa parrocchiale di La Vecchia. Al termine della funzione religiosa si proseguirà per il cimitero nuovo di Coviolo, in attesa della cremazione.

Giancarlo ‘Carlo’ Baricca lascia la moglie Ivana, i figli Roberto e Lorenzo, la nuora Francesca, i nipoti Beatrice e Raffaele, i fratelli Amedeo ed Ermanno e gli altri parenti. Molte le attestazioni di cordoglio e vicinanza arrivate alla famiglia che chiede non fiori, ma eventuali offerte a favore della Croce Rossa di Casina.

Matteo Barca