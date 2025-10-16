Addio a Bernardo Ferretti, stroncato da una malattia: "Aveva un cuore grande e amava l’Appennino"

È venuto a mancare a seguito di una grave malattia all’età di 74 anni Bernardo Ferretti. Ne danno il doloroso annuncio la moglie Maria Bruna Baroni, la sorella Assunta, i cognati, i nipoti, i parenti ed amici che ieri pomeriggio si sono ritrovati alle ore 17,45 alla camera ardente del defunto Ferretti presso la Casa Funeraria Mammi per la recita del Santo rosario di suffragio. I funerali avranno luogo oggi, giovedì 16 ottobre alle ore 14 con partenza dalla Casa Funeraria Mammi a Castelnovo Monti per poi raggiungere la chiesa di Collagna dove alle ore 14,45 verrà officiata la Santa Messa. Al termine della funzione il feretro proseguirà per il cimitero di Febbio dove avverrà la tumulazione. Ringraziamenti anticipati da parte dei familiari a tutti coloro che parteciperanno alla funzione funebre. Bernardo Ferretti era prima di tutto un amico, una persona semplice, un lavoratore che amava gli animali e la natura, un uomo che considerava l’amicizia un valore, un legame che unisce le persone. E’ sempre vissuto a Collagna e da ragazzo ha fatto anche il pastore, mestiere che lo ha portato ad amare gli animali. Ha lavorato con ditte che si occupavano delle linee telefoniche ed elettriche, però senza mai rinunciare al mondo degli animali. L’amico Gigi Caccialupi lo ricorda così: "Bernardo era una persona dal cuore grande, un amico solare che amava la compagnia, come amava gli animali e la campagna, le valli e i boschi del nostro Appennino".

s.b.