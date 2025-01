Addio a Berti, storico barista

Mercoledì, a 88 anni, se n’è andato Giuseppe Berti, detto ‘Stevi’, storico barista del paese. Nativo di Santonio, dalla fine degli anni 70 aveva gestito per tantissimo tempo il bar "Sport" (attuale "TreArchi"), vicino alle scuole. Lascia la moglie Bruna, i figli Maura, Manuela, Loredana e Matteo. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, venerdì 31 gennaio, partendo, alle 14,40, dall’abitazione in via della Vite 16, per giungere alla chiesa di Tapignola, dove, alle 15, sarà celebrata la messa. Ai fiori si preferiscono offerte alla Croce verde locale.