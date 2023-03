Addio a Braglia, fondò l’azienda di distribuzione delle bevande

E’ morto domenica Sergio Braglia (foto), 90 anni, un imprenditore dell’attività di distribuzione bevande, grande appassionato di caccia. Da alcuni vedovo della signora Vildes, ha sempre abitato in via Michelangelo Buonarroti, nel quartiere Ferraroni.

La sua attività nasce nel lontano 1968 e vede uniti gli amici Sergio Braglia e Adis Bocedi, che avviano un’attività di distribuzione bevande. Fondano la Braglia e Bocedi che cresce negli anni (adesso la sede è in via Contarella) e oggi la ditta rifornisce oltre 400 locali fra horeca e superhoreca, acronimo che sta per hotel, ristoranti e cattering, tra le province di Reggio, Modena e Parma, senza trascurare la distribuzione a privati e famiglie.

Sergio Braglia lascia il figlio Fabio, che con la moglie Federica Lugari dirige l’azienda di famiglia, la nipote Carlotta, il fratello Gianni. Oggi alle 15.30 dall’obitorio del Magati il funerale (Onoranze Anceschi) si dirigerà al cimitero di Scandiano.

