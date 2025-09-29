Addio a Caliceti, storico funzionario Credem

Si terranno questa mattina alle ore 11,30 nella cappella del cimitero di Coviolo le esequie di Silvio Caliceti, 77 anni, ex funzionario storico del Credito Emiliano. Affollata di familiari, amici ed ex colleghi, nel weekend, la camera ardente allestita presso la Casa Funeraria della Croce Verde, dove sarà possibile salutarlo fino alle ore 11,15 di oggi. Caliceti si è spento venerdì pomeriggio presso l’Hospice Madonna dell’Uliveto di Montericco, dopo aver lottato coraggiosamente contro una lunga malattia. Lascia la moglie Patrizia Chiari, il figlio Fabio, la nuora Manuela Fiorita e l’adorato nipotino Pietro. Di lui la famiglia ricorda: "Ha dato a tutti una grande lezione: mai fermarsi. Ci ha dimostrato che si deve andare avanti anche nelle peggiori condizioni e che è sempre giusto dare l’esempio. Ci ha insegnato, senza parole, ma parlando alla sostanza delle cose che è la presenza a fare la differenza. Lo ha fatto soprattutto con suo nipote, al quale ha lasciato un’eredità che vedremo fiorire ancora di più nel tempo. La parola, i racconti, il tempo di qualità e soprattutto l’ascolto e il lavoro manuale. Nella terra, con i fiori e le piante". "Amava il silenzio delle sue colline", presegue il commosso ricordo dei familiari. "Il senso della vita è questo: lasciare un segno. E Silvio è riuscito a farlo nel modo più dignitoso, rispettoso ed elegante del mondo: soprattutto attraverso la cura di un bambino. Il nostro futuro". In memoria di Silvio Caliceti le offerte possono essere destinate alla Fondazione Madonna dell’Uliveto Onlus. Elisabetta Grassi