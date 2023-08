Addio a Cappucci, stroncato dalla malattia a 87 anni a Toano

E’ deceduto per una malattia a 87 anni, Alessandro Cappucci (foto), residente a Toano, lascia la moglie Clara, le figlie Lorena, Donatella ed Alessandra, parenti e amici. Oggi i funerali alle 13.45 dalla Casa Funeraria Croce Verde in via della Croce Verde 1 a Reggio per la chiesa parrocchiale di Toano, dove alle 15 sarà celebrata la Messa. Al termine il feretro sarà accompagnato al cimitero locale per la tumulazione.

La camera ardente è alla Casa Funeraria Croce Verde. Alessandro Cappucci aveva un fratello gemello che era un frate, padre Mario, morto alcuni anni fa.

La comunità di Toano oggi renderà l’ultimo saluto ad Alessandro Cappucci, persona molto conosciuta e stimata. Una vita di lavoro in un istituto bancario dove era anche delegato sindacale, incarico che ha portato avanti anche quando è andato in pensione.

Consigliere al secondo mandato di Michele Lombardi, Cappucci era stato delegato alla cultura (la sua vocazione) e aveva creato un comitato culturale con la partecipazione, tra gli altri, della docente Clementina Santi. Quello fu un periodo felice per Toano, con la riscoperta di storia e tradizioni.

Cappucci è stato anche presidente dell’associazione "Borghi Toanesi", nata per valorizzare gli antichi borghi. Ma resta memorabile la storia della generosa ospitalità offerta dalla famiglia Cappucci ai toanesi il 5 agosto 1944 quando i tedeschi, per rappresaglia, bruciarono il paese di Toano. In quel terribile momento tutta la popolazione trovò rifugio a Codesino, piccolo borgo nascosto nella valle del Dolo.

Lì la famiglia Cappucci ospitò non solo le famiglie, ma anche gli animali dei contadini. Presso la famiglia Cappucci di Codesino ci fu da mangiare per tutti. Negli anni in cui fu presidente del consiglio Romano Prodi venne inaugurato un piccolo monumento a Codesino per ricordare quell’avento, espressione di amore, amicizia e solidarietà.

Settimo Baisi