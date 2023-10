Addio a Carlo Colli: "Grazie a lui è nato il controllo di vicinato" a San Martino in Rio

Vasto cordoglio a San Martino in Rio e nella vicina Correggio per la scomparsa improvvisa di Carlo Colli, 66 anni, pensionato, stroncato da una crisi cardiaca che lo ha colpito nella sua abitazione, a San Martino in Rio. È stato un familiare a trovarlo privo di sensi. Immediato l’allarme ai soccorsi sanitari, intervenuti in forze, purtroppo senza successo. Lascia la moglie Ignazia, le figlie Stefania e Francesca, la sorella Vanna e altri parenti.

Carlo Colli aveva lavorato alla Sep di San Martino, poi aveva gestito un bar a Correggio. Ora era in pensione. Era attivo nel gruppo di Controllo di vicinato. "Abbiamo collaborato per anni – dice il sindaco Paolo Fuccio – e grazie a lui è nato il Controllo di vicinato di San Martino in Rio. Centinaia di persone ne fanno parte e sono in rete, grazie sopratutto a lui e alla sua caparbietà. Aveva sempre cercato di risolvere i problemi con la migliore soluzione possibile. Aveva cura del bene più prezioso: le persone".

I funerali, affidati all’agenzia Rossi, si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale del paese, per concludersi al locale cimitero.