Addio a Carlo Cosmi, ex dipendente comunale

Con grande dolore la comunità di Castelnovo Monti ha appreso ieri la notizia della scomparsa di Carlo Cosmi, vissuta nell’intimità della famiglia e diffusa solo ieri a funerali avvenuti, come da sua espressa volontà. Ieri mattina ad accompagnare il feretro del caro estinto Carlo dalla camera ardente della Casa Funeraria Mammi al cimitero di Castelnovo Monti in un clima di dolore, c’erano soltanto la moglie Alma e i figli Francesco, Davide, Anna e altri parenti stretti. Al momento della benedizione il parroco di Castelnovo Monti don Giovanni Ruozi ha ricordato l’impegno silenzioso di Carlo Cosmi, per tanti anni dipendente comunale, sempre molto disponibile con tutti e che "insieme alla moglie Alma Zanni erano presenti alla Fiera di San Michele ed erano l’anima dell’associazione locale Fa.Ce – Famiglie cerebrolesi, sempre presenti con uno stand".

La sua morte ha colpito molto profondamente la comunità Castelnovese: Cosmi, è stato prima all’ufficio anagrafe e poi per tanti anni addetto al settore comunale del commercio, ruolo che lo portava a contatto con tantissimi operatori del centro commerciale del paese. Era andato in pensione nel 2009 ricevendo, dall’allora Sindaco Gianluca Marconi, un encomio con una medaglia quale riconoscimento per il suo impegno. Proprio l’ex sindaco ha voluto ricordarlo così: "Carlo Cosmi se n’è andato in questi giorni in silenzio, con discrezione, con grande umiltà come ha sempre fatto nella sua vita e soprattutto nel suo prezioso, davvero encomiabile lavoro per tutta la vita in amministrazione comunale. È stato veramente prezioso per tutta la comunità"

Anche nei momenti più difficili, Cosmi si è sempre rapportato con i cittadini di Castelnovo Monti, in particolare con i commercianti, in modo leale ed amichevole trovando per tutti una soluzione. Il Sindaco Emanuele Ferrari lo ha ricordato: "Carlo se ne è andato come la persona lontana dal voler far parlare di sé che è sempre stato. La comunità scopre solo oggi la sua morte, e ne è profondamente addolorata. Per tantissimi anni Carlo è stato una figura di riferimento assoluto per tutti i dipendenti del Comune, per quelli che hanno lavorato con lui e soprattutto hanno appreso da lui cosa significa essere al servizio dei cittadini, ma non solo. Carlo è sempre stato anche molto impegnato all’interno della comunità, ricordiamo l’associazione Fa.Ce come primo esempio: il suo lavoro è sempre uscito dall’ambito del municipio, si è speso in maniera instancabile per la sua comunità. Ci mancherà moltissimo, ma confidiamo che nel nostro impegno di ogni giorno resti il suo insegnamento, il suo esempio nel voler costruire una società più giusta, più equa e più solidale. Ci ricorderemo sempre della sua mite determinazione e proveremo a essere degni di tutto quello che lui ha donato a tante persone che l’hanno conosciuto. il suo lavoro, la sua dedizione". La comunità castelnovese esprime profondo cordoglio alla famiglia.

Settimo Baisi