Addio a Carlo Montanari. Storico mastro salumiere

Se ne va un pezzo di storia del centro. È morto mercoledì Carlo Montanari, commerciante della centenaria omonima salumeria nel cuore di via Roma che ha gestito per sessant’anni. "La sua età? Il suo desiderio era quello di non comunicarlo...", racconta al Carlino, la compagna Ivana. E noi lo rispettiamo. Anche perché Carlo si è sempre sentito giovane dietro al bancone della bottega ereditata dagli zii. "Aveva solo 20 anni quando subentrò – spiega Ivana, che con lui ha lavorato nel negozio che da una decina da anni aveva venduto alla commessa Barbara che ora lo porta avanti mantenendo la storica insegna – E ha smesso a 80 anni. Aveva una grande passione, selezionava personalmente salumi e formaggi da rivendere, solo roba di qualità. Abbiamo servito tanti ristoranti e aziende, da Reggio fino al Grand Hotel di Rimini. Era affezionato a via Roma dove tutte le mattine andava a prendere il caffè insieme agli storici commercianti rimasti". Oltre a Ivana, lascia la figlia Lorella e le sorelle Rita ed Emilia. Domani alle 9 i funerali alla sala del commiato della croce verde.