Addio a Cassinadri anima del paese

Con la morte di Domenico Cassinadri, 87 anni, scompare un angolo storico del paese, rappresentato per anni dalla ’Bottega delle Bontà’ collegata al vecchio Conad Margherita, nei pressi del municipio. Un punto fisso per diverse generazioni di vianesi, sempre gestito a conduzione familiare. Cassinadri, persona cordiale e stimata in paese, lascia la moglie Elisa Rossi, la figlia Lorenza, gli adorati nipoti Stefano, Simone e Sarah, le pronipoti Sofia e Serena, il fratello Giuseppe e la sorella Lucia. I funerali di Cassinadri si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Viano, dove sarà celebrata la messa.

gi.fi.