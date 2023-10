Addio a chef Wilson, aveva 70 anni

È stato vinto da una malattia contro cui combatteva da tempo, Wilson Blasi Toccaceli, 70 anni, uno tra i più quotati chef reggiani. Originario della Romagna, si era diplomato alla scuola alberghiera a Riccione, per poi trasferirsi a Reggiolo, dove abitava. Era stato a lungo attivo alla Cirfood, gestendo pure conviviali e banchetti di grande prestigio, nell’ambito delle attività del Gargantuà.

"Era stato formatore della scuola di cucina Cirfood contribuendo alla crescita professionale di centinaia di chef. Inoltre, ricoprì per un decennio il ruolo di presidente della Associazione cuochi della provincia di Reggio Emilia, favorendo la conoscenza della cucina del territorio locale. In questa veste fu anche capitano della squadra dei cuochi delle provincia di Reggio, un team che in più occasioni, agli internazionali di cucina di Carrara, ha conquistato numerose medaglie d’oro e d’argento. La stessa squadra negli anni 2000 ha partecipato alle Olimpiadi di cucina conquistando la medaglia di bronzo", l’affettuoso ricordo di Ivan Lusetti, ex presidente di Cirfood.

Wilson Blasi Toccaceli, che da qualche tempo era in pensione, lascia la moglie e tre figli, Veronica, Mauro e Massimo. Nella sua carriera di cuoco aveva partecipato pure a eventi benefici, legati anche alle attività della coopeartiva sociale Il Bettolino, a Reggiolo, in cui lavora uno dei figli. Si prestava spesso a collaborare per la buona riuscita di eventi gastronomici. I funerali si svolgono oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Reggiolo.

Antonio Lecci