Addio a Chiara Mussini Aggredita da una malattia si spegne l’amata professoressa

Si è spenta a 57 anni la professoressa Chiara Mussini.

Da qualche anno combatteva – con la forza e la dignità che erano tratti distintivi del suo carattere – l’insorgenza di una malattia. Nell’ultimo mese, purtroppo, la recrudenza che si è rivelata fatale.

Chiara, cresciuta in una famiglia colta e dedita all’insegnamento, da tanti anni insegnava italiano e latino al liceo classico-scientifico Ariosto-Spallanzani, in cui si era formata nella prima metà degli anni Ottanta.

Dopo il diploma, aveva proseguito gli studi all’Università di Bologna, dove si era laureata in lettere.

Sempre brillante negli studi, iniziò a svolgere le prime supplenze, a Castelnovo Monti, prima ancora di discutere la tesi.

Nel 2011, la seconda laurea: stavolta in lingue, all’Università Cà Foscari di Venezia.

Chiara aveva la Grecia nel cuore. Complice un lungo soggiorno a Salonicco (un periodo pieno, importante, di quelli che ’restano’ per sempre), aveva aggiunto al vecchio amore per la classicità la passione per il greco moderno, che parlava fluentemente.

Coltivava un altro hobby: il canto. Aveva fatto parte di alcune corali di prestigio.

Sul piano professionale, dopo un periodo di docenza all’istituto magistrale, aveva trovato la sua collocazione naturale all’Ariosto, nelle aule che, come si diceva, l’avevano vista allieva; lo stesso percorso della sorella Maria, anch’ella docente.

A scuola Chiara era molto amata. Rigorosa, come si conviene al classico, ma anche comprensiva.

Seria e riservata, leale, misurata nelle parole, mai disposta a lasciarsi vincere dello scoramento, era una roccia capace di grandi delicatezze.

La sua umanità – che sembrava trasparire dai suoi occhi, limpidi e azzurri come il cielo – la spingeva a combattere l’indifferenza e le ingiustizie sociali.

Chiara lascia il compagno Paolo, le sorelle, i nipoti e i genitori.

L’ultimo saluto domani, alle 14.45, nella chiesa parrocchiale di Casina.

a.fio.