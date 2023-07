Addio a Chiossi Cuore di sport e solidarietà

Lutto per la scomparsa a 76 anni di Dino Chiossi (foto), per tutti "Bibo", per 50 anni punto di riferimento in paese per quanto riguarda sport e volontariato. La dirigenza sportiva del Montecavolo Asd ha listato a lutto la pagina Fb e ricorda che era "da una vita nel Montecavolo, prima come giocatore e poi come infaticabile dirigente. Siamo tutti senza parole. Tutte le generazioni passate in questi ultimi 30 anni a Montecavolo ricordano il Bibo come una persona sempre presente, gentile nei modi, con una battuta sempre pronta per tutti, pronto a soddisfare qualsiasi richiesta in qualsiasi momento".

Anche l’amministrazione comunale si stringe alla moglie Ilva e al figlio Alberto, lui stesso giocatore: "Ha accompagnato la crescita della società e generazioni di atleti sempre con il sorriso.Q uando c’era da dare una mano, Bibo c’era".