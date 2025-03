Addio a Dafne Lusuardi. Combattè tra i partigiani. Aveva compiuto 101 anni

Profondo cordoglio per la scomparsa di Dafne Lusuardi, vedova Bertozzi, deceduta a 101 anni di età. Era un personaggio storico di Castelnovo Sotto, in gioventù partigiana, impegnata nella lotta di resistenza negli anni Quaranta. Lascia nel lutto la figlia Luisa, il figlio Giovanni, la nuora Loredana, le nipoti Cecilia con Antonio, Giorgia con Enrico, le pronipoti Benedetta, Maddalena e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Cantarelli e Melloni, si svolgono oggi pomeriggio partendo in auto alle 14,30 dall’abitazione di via Peschiera per raggiungere il cimitero di Castelnovo Sotto, con breve corteo lungo il viale del camposanto. Eventuali offerte possono essere destinate alla Pubblica assistenza locale.