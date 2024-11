Addio a Danila Incerti, 87 anni. Storica barista del Club Azzurro

Addio a Danila Incerti, storica barista di Quattro Castella. Il decesso è avvenuto domenica mattina, all’età di 87 anni, all’arcispedale Santa Maria Nuova. La pensionata era stata ricoverata da una decina di giorni nel reparto di geriatria del nosocomio di Reggio.

Danila era molto conosciuta a Quattro Castella dove, assieme alla sua famiglia, aveva gestito per tanti anni il bar Club Azzurro in via De Gasperi.

Il locale era stato avviato nel 1948 da Battista Uccelli, suocero di Danila, che è poi subentrata nell’attività alla fine degli anni Sessanta assieme al marito Romano (scomparso nel 2014).

La famiglia Uccelli ha gestito il bar, insieme anche al figlio Paolo, fino a dicembre 2013. Negli anni l’attività è diventata molto nota nella zona, e a gennaio 2014 il bar è stato in seguito ceduto ad altre persone.

"Mia madre per parecchi anni ha lavorato come barista – ricorda il figlio Paolo –. La nostra struttura, oltre al bar, proponeva i servizi di gelateria, sala giochi e locale da ballo. Mamma ha operato con grande impegno nel bar fino a una decina d’anni fa. A Quattro Castella, il paese in cui viveva, era molto nota grazie al nostro locale: un punto di riferimento per numerose persone del paese e non solo".

Il figlio sottolinea che la madre era "cordiale, gentile e disponibile con i clienti di tante generazioni di Quattro Castella".

Danila Incerti era originaria di San Martino in Rio, ma da oltre 50 anni abitava a Quattro Castella nello stesso edificio che ospita lo storico bar.

I funerali della signora Incerti si sono svolti ieri mattina, in forma privata. La funzione religiosa di commiato è stata celebrata nella chiesa dell’obitorio dell’ospedale di Reggio. La salma sarà cremata.

Danila lascia il figlio Paolo, il nipote Roberto, la sorella Maria e gli altri parenti.

Matteo Barca